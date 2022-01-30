За двое суток в столице выпадет четверть месячной нормы осадков

Циклон «Надя» принесет в Москву сильные снегопады. В ближайшие двое суток в столице выпадет четверть месячной нормы осадков. 31 января ожидается плохая видимость на дорогах — до 1 км. Согласно прогнозу, в ночь на вторник снегопад в Москве усилится, сообщает телеканал «Известия». За двое суток сугробы в столице вырастут до полуметра, что близко к рекорду 1956 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.