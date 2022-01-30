ФРС США может повысить ставку в текущем году семь раз

Федеральная резервная система США может повысить ставку в семь раз, полагают эксперты Bank of America. Увеличение будет постепенным, на 0,25 процентных пункта на каждом заседании, начиная с мартовского, передает телеканал «Известия». Те же аналитики понизили прогноз роста ВВП США в 2022-м до 3,6%. Специалисты отметили проблемы в цепочках поставок и факторы, ограничивающие спрос.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.