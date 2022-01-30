Прямой эфир
Мир
Снегопад в Эстонии затруднил авиационное и дорожное движение
Происшествия
В здании РЖД в Амурской области вспыхнул крупный пожар
Мир
Переизбранный президент Италии объяснил согласие возглавить страну
Мир
WP рассказала о вывозе разведкой Украины секретных документов из Киева
Общество
Четырех женщин госпитализировали с отравлением в Новой Москве
Мир
Премьер Канады сменил резиденцию на фоне протестов
Общество
В астраханском приюте рассказали о проблеме отлова собак в регионе
Мир
Пхеньян выпустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Мир
Великобритания заявила о желании увеличить число своих военных в Эстонии
Общество
Врачи назвали причину отравления женщин в Новой Москве

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики рассказали о том, что жителей столичного региона ожидает облачная погода с небольшим снегом и метелью в воскресенье, 30 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от 4 до 2 градусов мороза, в ночное время до –6 градусов. В Московской области в дневное время до –5, ночью до –7 градусов.

Ожидается небольшой снег, местами умеренный, а также метель и гололедица. Ветер прогнозируется южный и юго-восточный со скоростью до 10 м/с и порывами до 17 м/с. В ночь на понедельник, 31 января, возможно увеличение скорости ветра до 11 м/с.

29 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в последние дни января и в начале февраля жителей и гостей Москвы ждет мартовская погода.

Днем ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя». По его словам, сейчас циклоны проходят через центры европейской части страны, двигаются с запада на восток.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022