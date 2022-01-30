Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 января

Синоптики рассказали о том, что жителей столичного региона ожидает облачная погода с небольшим снегом и метелью в воскресенье, 30 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от 4 до 2 градусов мороза, в ночное время до –6 градусов. В Московской области в дневное время до –5, ночью до –7 градусов.

Ожидается небольшой снег, местами умеренный, а также метель и гололедица. Ветер прогнозируется южный и юго-восточный со скоростью до 10 м/с и порывами до 17 м/с. В ночь на понедельник, 31 января, возможно увеличение скорости ветра до 11 м/с.

29 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в последние дни января и в начале февраля жителей и гостей Москвы ждет мартовская погода.

Днем ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя». По его словам, сейчас циклоны проходят через центры европейской части страны, двигаются с запада на восток.