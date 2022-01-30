Жертвами ДТП с микроавтобусом в Мексике стали 13 человек

В результате ДТП с микроавтобусом 13 человек погибли и еще 10 пострадали в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям в субботу, 29 января.

Сообщается, что на месте погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних, один человек умер в больнице. Еще 10 пассажиров получили травмы, состояние пяти из них оценивается как тяжелое, сообщил портал AguasDigital.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

10 декабря в Мексике 53 человека погибли и еще 58 получили различные травмы в ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов. Авария произошла на мосту Белисарио Домингеса к востоку от города Тустла-Гутьеррес в штате Чьяпас.