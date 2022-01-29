Наследники Пикассо продадут NFT его работ

Наследники Пабло Пикассо продадут цифровые копии работ художника. На аукцион выставят более 1 тыс. NFT керамического изделия, расписанного мастером. Экспонат никогда раньше не выставляли для публики, передает телеканал «Известия». По мнению экспертов, идея продажи копий делает бессмысленным токены.

NFT — это уникальный сертификат какого-либо физического объекта. Цифровое копирование сделает работу Пикассо чем-то вроде «сувенира». Кроме того, остается вопрос получаемых прав при покупке NFT изделия мастера.

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