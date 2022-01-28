Новая инфекционная больница в Саратове приняла первых пациентов

В Саратове доставили первых пациентов в новую инфекционную больницу в Елшанке. Как и было запланировано, в конце января медучреждение начало свою работу.

Учреждение рассчитано на 400 больных. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1000 человек. Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», 12 января инфекционный центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Возведение клиники началось в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 3,2 млрд рублей.