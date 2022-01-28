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Кубок по парусному спорту перенесли в Мурманской области

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Кубок Федерации Мурманской области по парусному спорту перенесли на 26 и 27 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом организаторы сообщили на своей странице «ВКонтакте».

Соревнования планировалось провести в Мончегорске на озере Имандра 5 и 6 февраля. Кубок Федерации проводится по классам сноукайтинг и зимний виндсерфинг, отмечает ИА «Би-порт».

На территории Мурманской области в ближайшие несколько лет построят 18 новых спортивных объектов и еще девять отремонтируют. Местные жители станут участниками таких крупных событий, как соревнования по сноуборду и горным лыжам, по трейлраннингу. Кроме того, у них появится возможность посетить фестиваль субкультур.

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