Три магистральные улицы отремонтируют в Астрахани в 2022 году

В Астрахани в 2022 году планируют отремонтировать три магистральные улицы. Об этом глава города Мария Пермякова сообщила во время прямой линии в Instagram.

Речь идет об улицах Адмирала Нахимова, Жилая и Кирова. Работы на них должны начаться уже в апреле, а завершиться — в октябре.

По словам главы Астрахани, ремонт на улице Куликова, где уже не раз начинались активные работы, возобновят после замены коммуникаций. Сейчас коммунальные сети находятся в плачевном состоянии, что сильно осложняет ремонт дороги.

Как отмечает «Астрахань-24», дорожный ремонт также запланирован на улицах Нововосточная, Энзелийская, Ляхова, Ботвина, Полякова, Бакинская, Волжская и других. В общей сложности на территории города в этом году приведут в порядок 17 км дорог.

Кроме того, весной планируется завершить работы на двух переходящих дорожных объектах. Это улица Алексеева на участке от улицы Куликова до Перовской и улица Куликова на участке от Алексеева до Латвийской.