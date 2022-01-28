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В Омске в 2022 году приведут в порядок 18 дорог

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На территории Омска в 2022 году планируют отремонтировать 18 автомобильных дорог. Об этом первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков рассказал на пресс-конференции 28 января.

По его словам, в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 16 магистралей. В их числе дублеры улиц Лукашевича и Волгоградской, улицы Перелета, Будеркина, Серова, Шаронова, Спартаковская, Тарская, Романенко, 50 лет ВЛКСМ, Бородина, Партизанская, Интернациональная, Вавилова, П. Осминина, 75 лет Гвардейской бригады, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Также работы пройдут на улицах Маргелова и Камышовой. Их отремонтируют за счет субсидии регионального правительства. Речь идет о сумме в 97,8 млн рублей.

В целом на дорожный ремонт в 2022 году из бюджетов разных уровней выделят свыше 870 млн рублей. Как отмечает ИА «Город55», в 2021-м дорожники выполнили двухлетний план работ. В нормативное состояние были приведены 37 участков улиц, из которых 27 — по программе 2021 года и 10 — по программе 2022-го.

По данным департамента городского хозяйства, за пять лет реализации нацпроекта БКАД в Омске отремонтировано 4,4 млн кв. м дорожного полотна. К нормативному состоянию приведено свыше 75% дорог города.

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