Освещение на Елизаветинском спуске в Оренбурге установят к весне

В Оренбурге к 1 марта намерены установить освещение на Елизаветинском спуске к Уралу. Об этом 28 января сообщает городская администрация.

«При благоприятных погодных условиях полностью завершить работы на спуске планируется до 1 марта. Затем будет проведена приемка работ. Только после этого спуск для горожан будет открыт», — рассказала замначальника МБУ «УКС» Вероника Тулупчикова.

Как отмечает 56orb.ru, фонари должны привезти в Оренбург к 15 февраля. После этого начнется монтаж оборудования.

По данным агентства, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В последний раз закончить ремонтные работы обещали ко Дню города в 2021 году.