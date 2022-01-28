В Уфе дворник помог школьнику избежать нападения бездомных собак

В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка. Школьник попытался убежать, но животные погнались за ним. Мальчику помог дворник, который работал рядом, он отогнал собак, сообщает телеканал «Известия». О состоянии ребенка и получил ли он травмы, не сообщается. После произошедшего СК организовал проверку. В ходе нее специалисты оценят, была ли халатность со стороны местных властей и компании, нанятой для отлова собак.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.