В столице Аргентины проводят акции против погашения долга страны перед МВФ

В Буэнос-Айресе сотни людей вышли на митинг. Жители выступали против погашения долга страны перед Международным валютным фондом. Протестующие держали плакаты с надписью «МВФ вон». Негодование граждан вызвал продолжающийся кризис, передает телеканал «Известия». При бывшем президенте Макри долг составлял $45 млн. Темпы роста экономики не удается восстановить уже несколько лет. Сейчас Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией.

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