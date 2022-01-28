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Один человек погиб при взрыве снаряда времен ВОВ под Екатеринбургом

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В городе Реж под Екатеринбургом сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

По данным источника «Известий», в результате инцидента один человек погиб, шестеро получили ранения.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

ЧП произошло во время обезвреживания снаряда, который обнаружили при проведении ремонтных работ.

В начале октября 15-летний школьник получил травмы во время игры с боеприпасами в Хабаровске. По данным правоохранительных органов, подросток нашел охотничьи патроны возле гаражей. Один из снарядов сработал в руках мальчика.

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