Один человек погиб при взрыве снаряда времен ВОВ под Екатеринбургом

В городе Реж под Екатеринбургом сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

По данным источника «Известий», в результате инцидента один человек погиб, шестеро получили ранения.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

ЧП произошло во время обезвреживания снаряда, который обнаружили при проведении ремонтных работ.

В начале октября 15-летний школьник получил травмы во время игры с боеприпасами в Хабаровске. По данным правоохранительных органов, подросток нашел охотничьи патроны возле гаражей. Один из снарядов сработал в руках мальчика.