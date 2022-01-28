Магаданским рыбакам запретили выходить на лед во время работы ледокола

Магаданских рыбаков предупредили о начале работы ледокола в бухте Нагаева. В это время крайне опасно выезжать или выходить на лед.

Внеплановый рейд проводят спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС. Ледокол «Москва» работает в излюбленном месте выхода на лед местных рыбаков. Ему необходимо освободить ото льда путь к порту для торговых судов, объяснили ИА MagadanMedia в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кроме того, в Магаданской области действует экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 20 м/ч. Это еще больше увеличивает риск разлома и отрыва льда.