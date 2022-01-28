На Урале возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как четырехлетний мальчик погиб в результате возгорания в квартире в Южноуральске. Об этом 27 января сообщило на своем сайте следственное управление (СУ) СК России (СКР) по региону.

«...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — добавили в ведомстве.

Тело ребенка обнаружили прибывшие тушить возгорание спасатели.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем СУ СКР по региону.

Как сообщила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, семья погибшего ребенка состояла на учете.

«У них были кураторы, которые регулярно приходили с проверками. Дом, где они жили, проверялся на предмет пожарной безопасности. Недавно там был электрик, всё было исправно. Мать алкоголем не злоупотребляла, хотя у нее были особенности развития. Сначала с ней пробовали работать, но эффективность эти действия не показали», — уточнила Майорова.

Суд получил материалы по ограничению матери мальчика родительских прав 16 октября 2021 года, заявила уполномоченный по правам ребенка.

«В настоящий момент рассмотрение до сих пор не закончено, были запрошены дополнительные экспертизы», — подчеркнула Майорова.

В семье воспитывается еще несколько детей, сказала Майорова. По ее словам, один несовершеннолетний будет направлен в детский дом, а второй сейчас находится в медицинской организации.

В поле зрения правоохранителей и органов опеки погибший малыш попадал и ранее. Так, 17 июля велосипедист случайным образом обнаружил мальчика спящим на обочине дороги в Южноуральске.

Ребенок уснул, облокотившись на пластиковую машинку. Мужчина разбудил его и сопроводил домой, где, по информации местного паблика, ему вместо слов благодарности нахамила мать малыша.