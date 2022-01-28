Клиника Японии подготовила проект по исследованию российских вакцин

Японская клиника представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин. Исследование коснется «Спутника V» и «Спутника Лайт». Как отмечается в пресс-релизе клиники, вакцинация проводится по запросу пациентов, передает телеканал «Известия». Цель — подтверждение медиками эффективности препаратов. Медики отметили преимущества российских аденовирусных вакцин. «Спутник V» одобрен в 71 стране с населением 4 млрд человек.

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