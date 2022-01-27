Дорожная авария с участием такси произошла в Тюмени

В Тюмени в районе улицы Воровского произошло массовое ДТП. В интернете появились фотографии с места аварии. На кадрах виден ущерб, который был причинен автомобилю такси. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД порталу Megatyumen.ru рассказали, что на улице Республики, 211 столкнулись три машины.

«По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции. Пострадал мужчина 1965 года рождения. У него травма головы. Обстоятельства устанавливаются», – пояснили в ведомстве.