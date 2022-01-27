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В Еврейском музее состоялась церемония в память жертв холокоста

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В Еврейском музее почтили память жертв холокоста. Состоялась церемония возложения цветов к памятнику героям сопротивления в концентрационных лагерях и гетто. На мероприятие приехали послы многих стран Европы, сообщает телеканал «Известия». День памяти жертв холокоста отмечают во всем мире. Именно 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц. Место стало одним из главных символов холокоста. Во время Второй мировой войны там погибли 1,4 млн человек. Около 1,1 млн из них были евреями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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