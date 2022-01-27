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Извлеченную из Ладожского озера полуторку установили у здания МИДа в Москве

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У здания МИДа в Москве установили легендарную полуторку. 4 тыс. таких грузовиков доставляли продукты в осажденный Ленинград, а также другие важные грузы и, конечно же, на обратном пути эвакуировали людей. Водители выполняли свой долг под регулярными обстрелами фашистов.

«То, что Ленинград выстоял, то, что Ленинград смог остаться неприступной крепостью для сильнейшей армии того времени, для сильнейшей армии Европы, для сильнейшей армии всего мира, конечно же, предопределило исход Великой Отечественной войны, исход Второй мировой войны и лицо современной Европы», — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Данный грузовик с историей — это ГАЗ-АА — один из сотен утонувших во время рейса, сообщает телеканал «Известия». Автомобиль извлекли со дна Ладожского озера в октябре 2020-го и полностью восстановили.

«Пролежала она, получается, на дне больше 78 лет. Состояние было довольно-таки печальное, то есть на ней не было кабины, был разбит кузов. И, собственно говоря, мы ее сейчас разобрали, почистили, обработали, она готовится к покраске и к сборке уже», — рассказал заведующий музеем «Кобона: Дорога жизни» Сергей Марков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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