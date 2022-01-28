США и НАТО передали России письменные ответы на наши предложения по гарантиям безопасности. Ни в коей мере не хотел бы предварять официальную российскую реакцию на эти тексты — тем более, что они по просьбе авторов не публикуются.

Однако есть весьма красноречивые комментарии ключевых политиков Запада, в частности, госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которые в полной мере отражают позицию Запада. Из них можно заключить, что:

— России перечислили всё то, что «не подлежит обсуждению» — а это и есть центральные моменты наших проектов: отказ от расширения НАТО и откат военной инфраструктуры к 1997 году;

— Нам обозначили все те темы, которые находятся в центре нынешней агиткампании Запада — обеспокоенности НАТО некими действиями России; причем масштаб синхронной истерии настолько неадекватен реальной ситуации, что даже украинский МИД был вынужден официально призвать своих партнеров воздержаться «от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле»;

— Перечислены сферы, где, по мнению Вашингтона и Брюсселя, мы можем «вместе развивать безопасность для всех, в том числе для России»; как обычно, здесь называют только то, что волнует сам Запад, поскольку здесь налицо равенство или преимущество России.

В целом ничего неожиданного, хотя наличие ответа, несомненно, лучше его отсутствия — как это было в прошлый раз в 2009 году, когда Россия предложила проект договора по архитектуре безопасности.

Однако сами комментарии к ситуации со стороны политиков Запада наводят на мысль о довольно нездоровом раздвоении сознания.

С одной стороны, они поют дифирамбы дипломатии как предпочтительному средству урегулирования разногласий, но тут же говорят — расширение даже обсуждать не будем.

С одной стороны, считают главным условием снижения напряженности деэскалацию по линии общего соприкосновения — но при этом наперебой рассказывают, какие новые силы они стягивают в регион, как накачивают Украину оружием и какие грозные учения проведут неподалеку от России.

«Мы не пойдем на компромисс по основным принципам. Один из этих принципов — это право наций на выбор собственного пути», — гордо говорит Столтенберг. Но при этом не прекращаются потоки указаний на тему «Россия должна» во всем, что касается ее внутренней и внешней политики.

Но, следуя принципам, было бы полезнее рассказать, например, Америке про право Кубы на выбор своего пути, экономический ущерб от санкций против которой — именно из-за несогласия Вашингтона с выбором ее пути — измеряется уже сотнями миллиардов долларов.

Приятно про принципы говорить, но не всегда приятно последовательно их соблюдать. Ведь право на выбор своего пути есть не только у больших стран и народов.

Вот цитата из одного официального документа:

«Принцип территориальной целостности не исключает появления новых государств на территории существующих государств. <…> Безусловно, декларации о независимости могут <…> нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права.

В то же время ссылка на Хельсинкский Заключительный акт подчеркивает, что приверженность территориальной целостности должна рассматриваться не изолированно, а в более широком контексте, в рамках которого необходимо уделить равное внимание другим принципам, среди которых права человека и иные соображения имеют особое значение».

Чтобы не было иллюзий, это не заявление Совета Федерации или МИД России. Это строки из письменного меморандума США от 17 апреля 2009 года, посвященного Косово.

Я напомню, что страны Запада во главе с США стали в 2008 году активно признавать самопровозглашенное государство. Причем не в разгар войны и не по договоренности с Сербией, а в тот самый момент, когда Белград на переговорах выставил предельно компромиссную формулу: «всё, кроме независимости». Это на десятки порядков больше, чем то, что есть в Минских соглашениях, которые всё равно не устраивают Киев.

Но косовская сторона тогда не приняла и это минимальное условие и лишь формально обозначала свое участие в переговорах по одной простой причине — Запад гарантировал ей полную независимость.

Народная скупщина (парламент) Сербии приняла специальную резолюцию, в которой было открыто сказано: «Главная причина такой обструкции состоит в позиции некоторых западных держав, не сомневающихся в необходимости предоставления Косово статуса независимого государства. <…> Народная скупщина констатирует, что отдельные западные страны остро воспротивились продолжению переговорного процесса о будущем статусе Косово и Метохии, что лишило Совет Безопасности ООН возможности выработать приемлемое для обеих сторон решение косовского вопроса. Эти страны всеми силами подталкивают и воодушевляют албанские власти Косово и Метохии провозгласить независимость в одностороннем порядке».

Что сделали страны Запада тогда? Раз косовары не идут даже на минимальный компромисс, а в Совбезе ООН одобрение на принудительное расчленение страны получить невозможно, ибо это противоречит резолюции самого СБ ООН, то ЕС и НАТО, так и быть, берут всё на себя: «Мы сожалеем, но мы готовы принять на себя ответственность. Мы будем работать в рамках Европейского союза и НАТО в осторожной и скоординированной манере по урегулированию статуса Косово».

Представляете себе заявление ОДКБ о том, что, мол, раз нормандский формат буксует, мы, так и быть, берем «решение» проблемы на себя через размещение в ЛНР и ДНР своих подразделений и через курс на признание независимости новых субъектов?

А при этом еще за год (!) до начала операции НАТО против Югославии военные специалисты Пентагона выбрали 1 тыс. га земли вблизи города Урошевац в сербском автономном крае Косово и Метохия для строительства одной из крупнейших зарубежных военных баз США Кэмп-Бондстил. Этот военный объект на территории суверенного государства, территориальную целостность которого тогда никто не оспаривал, начали строить в 1999 году и закончили в 2000-м, то есть за восемь лет даже до формального провозглашения независимости Косово, которое не признано многими государствами мира, и прежде всего — Сербией.

Это к вопросу о важности переговоров, об уважении территориальной целостности государств, о поддержке сепаратистов, о военном присутствии на территории чужих государств, как и о дипломатии как предпочтительном средстве решения конфликтов.

Так что — хотите о принципах? «Их есть у меня», как говорили в Одессе еще до того, как там заживо сжигали людей на глазах у «принципиальной» Европы.

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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