На фоне общей фейковой истерии о якобы скорейшем нападении России на Украину американская администрация начала вести переговоры с крупнейшими производителями энергоресурсов о дополнительных поставках в Европу в случае эскалации конфликта и срыва поставок из РФ. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь, но отметил, что консультации идут с производителями СПГ в различных регионах мира от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии.

Джо Байден ранее не исключил введения санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. На Западе уверены, что наша страна может использовать остановку поставок голубого топлива в страны Старого Света в качестве ответной меры. И это несмотря на то, что Россия никогда не давала повода усомниться в надежности поставок энергоресурсов и, кроме прочего, всегда соблюдает все свои контрактные обязательства.

Более того, приписываемые РФ планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Кремле категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Несмотря на то что это похоже, как справедливо отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, скорее на истерику, ряд производителей все же отреагировал на призывы США, хоть и по-разному.

Официально Катар как один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа пока не высказался по этому поводу. Однако источники различных СМИ в компаниях-производителях СПГ этой страны отмечали, что предприятия уже работают на полную мощность и большая часть грузов отправляется в Азию по долгосрочным контрактам, которые нельзя разорвать. При этом Катар не хотел бы, чтобы эти азиатские соглашения были скомпрометированы, даже если он получит политические выгоды в Европе.

Кроме прочего государственная компания Qatar Energy продает некоторое количество СПГ на спотовом рынке, который в основном может быть отправлен в Европу, но поставки слишком малы, чтобы заместить объем российского газа.

Между тем стало известно, что Австралия готова помочь любой европейской стране с поставками СПГ в случае нехватки газа из РФ, о чем заявил министр ресурсов страны Кит Питт. «Это показывает, как важны австралийские ресурсы в энергетических поставках по всему миру», — подчеркнул он.

Безусловно, надо отметить, что Австралия наряду с Катаром — мировой лидер по производству и экспорту СПГ. Основные покупатели продукции Зеленого континента — Япония и Китай. На их долю приходится более 80% экспорта. При этом Поднебесная также обозначила свою готовность продавать излишки газа.

Главные китайские импортеры сжиженного газа выставляют его на тендерную продажу на спотовом рынке. Например, торговое подразделение China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) объявило тендер на продажу нескольких десятков грузов LNG, которые должны поступить в феврале—октябре 2022 года. Sinopec впервые выставила на продажу такие огромные объемы газа — около 45 грузов. А крупнейший в Поднебесной импортер сжиженного газа China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявил о его спотовых продажах ежемесячно с мая по ноябрь.

Однако даже при всем этом энтузиазме не стоит забывать про логистические издержки и про то, что сегодня Китаю пророчат существенный рост экономики, которой понадобятся энергоресурсы. Согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, в 2022 году экономика Поднебесной вырастет на 5,5%, тогда как в Еврозоне и США показатель составит 4,4%. При этом аналитики компании предполагают, что Китай сохранит эту позицию в среднесрочной перспективе.

Но вернемся к США и их активности в поисках альтернативного источника поставщика энергии в Европу. Активность эта, основанная на надуманном предлоге, больше напоминает своего рода оправдание. «Мы тут, как слон в посудной лавке, все разрушим, а вы помогите потом все собрать». Геополитическую напряженность, которую, по сути, сами Штаты и создают, они используют в своих интересах. Даже когда в самой Украине говорят о том, что не видят никакой эскалации напряженности, в США продолжают говорить об обратном и цепляются за любой повод для введения санкций против России. И в первую очередь это касается «Северного потока – 2». С одной стороны, договорившись с Германией не вводить санкции в отношении проекта, за океаном зачастую срываются в своем желании вставить палки в колеса газопроводу. Повод для остановки «Северного потока – 2» нужен им как воздух, потому как там, за океаном, прекрасно понимают, что все движется к своему логическому завершению в части сертификации газопровода, тем более что Европа сама заинтересована в скорейшем запуске «Северного потока – 2», так как в прошлом году уже обожглась на энергопереходе на ненадежные возобновляемые источники энергии.

Администрация США официально утверждала, что намерена не допустить ввода в эксплуатацию газопровода в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. «Реализация «Северного потока – 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — сказал он.

Складывается впечатление, что у Штатов уже есть «домашняя заготовочка» для вмешательства в запуск проекта и они просто ждут малейшего повода для введения санкций. А поиском альтернативных поставщиков занялись не потому, что опасаются остановки прокачки газа со стороны России, а потому, что в случае реальной остановки «Северного потока – 2» Европе в любом случае потребуются дополнительные объемы, чтобы хоть как-то сдерживать неминуемый рост цен. Понятно, что это невыгодно как Америке в целом, так и рейтингу Джо Байдена, который находится на самом низком за всю историю президентов США.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России.

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