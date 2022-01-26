В Европе отмечается острая нехватка водителей грузовых автомобилей

Международный транспортно-логистический альянс заявил, что в Европе катастрофически не хватает водителей грузовиков. Дефицит в сфере перевозок товаров в ЕС оценивают в 400 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Польше сейчас необходимо 124 тыс. водителей фур. В Германии не хватает 80 тыс. желающих управлять грузовиками, во Франции — около 40 тыс. В Европе звучат призывы привлечь к работе граждан третьих стран. Мигрантам предлагают упростить условия оформления документов. Иначе дефицит водителей фур скажется на всей хозяйственной системе ЕС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.