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В Казани убили бывшего хоккеиста МХЛ Владимира Паюла

Бывший хоккеист МХЛ Владимир Паюл найден мертвым у себя в квартире в Казани
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В Казани убили бывшего хоккеиста Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Владимира Паюла. Он был найден мертвым в своей квартире в ЖК «Арт Сити» по улице Юнуса Ахметзянова.

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«Вечером 25 января в одной из квартир дома по ул. Ахметзянова было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с колото-резаными ранами грудной клетки, рубленными ранами лица и шеи», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД в среду, 26 января.

Подозреваемого в убийстве задержали.

По информации источника РЕН ТВ, в убийстве подозревают мужчину, который снимал у Паюла квартиру. Известно, что ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Незадолго до убийства Паюл собирался продать жилье и попросил квартиранта освободить жилплощадь, но тот отказался. Конфликт перерос в драку, в результате арендатор убил хозяина. Соседи хоккеиста рассказали, что ничего подозрительного не слышали.

Владимир Паюл в разные годы выступал за нижнекамский «Реактор» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), а также белорусские клубы «Барановичи», «Брест» и «Авиатор». В последний год он работал риелтором в агентстве недвижимости. В беседе с корреспондентом ГТРК «Татарстан», коллеги охарактеризовали его как порядочного и отзывчивого человека. Отмечается, что молодой человек готовился к свадьбе.

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