Вторая половина января выдалась для электроэнергетики временем тревожным. В Великобритании и ряде других «зеленых» стран Европы вновь резко падало производство электроэнергии из ветра. На Украине остановились два блока АЭС, после чего стране понадобилась аварийная помощь из Белоруссии. Но самые серьезные проблемы возникли в Центральной Азии: в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошли отключения электроэнергии. Эта ситуация накладывается на проблемы с электроснабжением, которые со второй половины 2021 года в регионе вызвал наплыв майнеров.

Сразу стоит оговориться, что о конкретных причинах произошедшего в центральноазиатских постсоветских республиках можно будет говорить только после завершения соответствующего расследования. Иными словами, ответить на вопрос «кто виноват?» мы пока можем только с определенной долей вероятности. Стороны, которые затронуло отключение, сразу начали обвинять в произошедшем друг друга.

Однако это не помешает нам определиться с тем, что делать. И очертить общую картину произошедшего.

По сообщению Минэнерго Узбекистана, утром 25 января произошла «крупная авария» в рамках единой энергосистемы Центральной Азии. Из-за этого автоматически остановились две теплоэлектростанции, и это прервало работу еще двух ТЭС. Схожие проблемы были и в Киргизии.

Узбекистан сообщил, что вина за произошедшую аварию полностью лежит на Казахстане, а представители Казахстана ответили прямо противоположными обвинениями. По мнению казахстанских энергетиков, отключение произошло «ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан)». Из-за него случился неожиданный «наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ Север — Восток — Юг Казахстана».

Фактически произошел самый настоящий блэкаут с необходимостью перезапускать электростанции и провести повторное подключение сетей.

Эта ситуация может говорить сразу о нескольких проблемах. Во-первых, об отсутствии резерва генерирующих мощностей. Электростанции Казахстана, Киргизии и Узбекистана оказались не готовы заместить выпадающие объемы производства или обеспечить резко возросший спрос.

Во-вторых, проблема, вероятно, в состоянии электросетевой инфраструктуры. Узким местом может быть техническое состояние линий электропередачи, подстанций и т.п. Исходя из имеющейся информации об отключениях на территории Казахстана, этот фактор также нельзя сбрасывать со счетов.

Есть и специфическая проблема, с которой во второй половине 2021 года столкнулся Казахстан и которая сразу стала оказывать негативное влияние на надежность энергоснабжения этой страны. Дело в том, что к середине прошлого года Китай начал активно вытеснять майнеров со своей территории. Если кто-то представляет себе, что речь идет об охоте за отдельными гражданами страны, которые решили подзаработать, используя свой домашний компьютер и чудом купленную видеокарту актуального поколения, то нет. Из Поднебесной вытесняют фактически промышленные предприятия, крупные майнинговые фермы.

На добычу крипты уходит много электроэнергии. Самая требовательная в этом плане валюта — биткоин. По оценкам Кембриджского университета, за год на майнинг биткоина тратится порядка 121 ТВт*ч электроэнергии. Это больше годового потребления Аргентины и сопоставимо с потреблением Москвы и Подмосковья.

Китай продолжительное время занимал второе место в мире по объему добычи криптовалют. Но бегство майнеров вознесло Казахстан на эту ступень сомнительного пьедестала. Спрос на электроэнергию в этой стране в прошлом году, по предварительным оценкам, увеличился примерно на 8%. Безусловно, некоторую лепту в этот показатель внесло и экономическое восстановление республики. Но не этот фактор был решающим.

Резкий всплеск потребления в IV квартале 2021 года привел к отключениям в шести регионах страны, а также к остановкам на трех электростанциях. Надежность энергоснабжения в Казахстане снизилась.

Самой большой бедой стали «серые» майнеры, то есть не зарегистрированные как промышленные предприятия, а делающие вид, что они простые бытовые потребители. Но в то же время некоторые майнинговые компании (да, есть и такие) покинули Казахстан из-за перебоев с электроснабжением. Но общую проблему снизившейся надежности энергосистемы это, по всей видимости, не решило.

Учитывая, что майнеры бежали не только в Казахстан, но и в Россию, но наша страна с подобными сложностями не столкнулась, можно предположить, что проблема в инфраструктуре. У нас в стране есть достаточное количество резервных электрогенерирующих мощностей и избыточные электросетевые мощности. И хотя борьбу с «серым» майнингом это не отменяет, но чисто технических сложностей у нас пока нет.

По всей видимости, чтобы повысить надежность электроснабжения, Казахстану, Киргизии и Узбекистану необходимо расширить установленную мощность электростанций и проверить — нет ли необходимости модернизировать объекты электросетевого хозяйства. И оценить слаженность работы диспетчеров энергосистем трех стран. Чтобы не было в будущем необходимости обвинять друг друга.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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