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Журналисты CNN назвали Харьков русским городом

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Харьков — это в России, по крайней мере так считают американские журналисты. В своем сюжете CNN обозначил украинский город как русский. Ирония в том, что репортаж был посвящен маневрам войск РФ, передает телеканал «Известия». Кадры с военной техникой якобы должны доказать агрессию Москвы. Но где и когда эти кадры сняты, видимо, так и останется тайной. То, что для CNN факты географии, не главное, подтвердил другой ляп. Журналисты поместили на карту Украины около Киева Улан-Батор. Столица другой страны обозначена как «отвоеванный город». Очевидно, Монголия теперь должна опасаться вторжения Украины. И хотя общей границы у стран нет, на CNN знают, как решить проблему.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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