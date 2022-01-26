Журналисты CNN назвали Харьков русским городом

Харьков — это в России, по крайней мере так считают американские журналисты. В своем сюжете CNN обозначил украинский город как русский. Ирония в том, что репортаж был посвящен маневрам войск РФ, передает телеканал «Известия». Кадры с военной техникой якобы должны доказать агрессию Москвы. Но где и когда эти кадры сняты, видимо, так и останется тайной. То, что для CNN факты географии, не главное, подтвердил другой ляп. Журналисты поместили на карту Украины около Киева Улан-Батор. Столица другой страны обозначена как «отвоеванный город». Очевидно, Монголия теперь должна опасаться вторжения Украины. И хотя общей границы у стран нет, на CNN знают, как решить проблему.

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