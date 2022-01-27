Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Братья»

Фото: СТС

Режиссер-постановщик: Данил Lumerz. В ролях: Владимир Веревочкин, Андрей Курносов, Юлия Майборода, Анастасия Федоркова, Никита Манец, Юрий Грубник, Татьяна Филатова.

История братьев Олега и Леши. Один работает в полиции, а другой играет полицейского в популярном телепроекте. Олег знает тонкости работы оперативника не понаслышке, поэтому всё, что он видит в телесериалах, вызывает у него только улыбку. Но когда по вечерам показывают хит сезона «Сокол», он скрежещет зубами от злости. Ведь в главной роли — майора Соколова — его самовлюбленный брат Леша.

С 31 января, на СТС и на more.tv

«Цыпленок жареный»

Фото: Первый канал/Саша Торгушникова

Режиссер: Елена Николаева. В ролях: Виктор Сухоруков, Ирина Пегова, Никита Волков, Виктор Добронравов, Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Анастасия Уколова, Алексей Вертков, Павел Трубинер, Александр Яценко.

Весна 1921 года. Введение НЭПа стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их крышевать.

С 31 января, 21:30, Первый канал

«И снова здравствуйте!»

Фото: IVI

Режиссер: Егор Чичканов. В ролях: Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Павел Чинарёв, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина.

Бандит по имени Борис — решала, в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге…

Со 2 февраля в онлайн-кинотеатре ivi

«Ыт»

Фото: KION

Режиссеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов. В ролях: Иннокентий Луковцев, Сергей Баланов, Петр Садовников, Алексей Михайлов, Дьулустан Семенов, Ирина Михайлова.

Семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родными обернулось конфликтом, и только он может предотвратить трагедию. Глава семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги…

С 1 февраля в онлайн-кинотеатрах KION, Premier и Wink

Театр

«Игроки»

Фото: Малый театр/maly.ru

Режиссер: Владимир Драгунов. В ролях: Игорь Петренко, Глеб Подгородинский, Василий Зотов, Михаил Фоменко, Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский.

Блистательная история про карточных шулеров описана Гоголем с невероятной жизненной силой. Ее персонажи — мастера, а то и философы в своем нелегком деле. Шутка ли — увидеть в карточной колоде свою музу. Все эти Ихаревы, Гловы, Замухрышкины, Утешительные — превосходный материал для перевоплощения, и артисты Малого театра с удовольствием окунаются в гоголевскую игровую стихию, увлекая за собой зрителя.

2 февраля, 19:00, Малый театр, Основная сцена

«Бешеный хворост»

Фото: Школа современной пьесы/neglinka29.ru

Режиссер: Иосиф Райхельгауз. В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Веденеева, Джульетта Геринг, Ольга Ломоносова, Валерия Ланская, Рузиль Минекаев, Александр Сеппиус.

Полтора часа напряженного психологического детектива, в котором победителей ждет кара, а жертву — участь палача. История про школьника, попавшего на митинг, за что ему грозит отчисление. На что только не пойдут директор и педагоги, чтобы найти общий язык с подростком.

27, 28, 30 января, 20:00, «Школа современной пьесы»

«Легендарные лицедеи Славы Полунина»

Фото: Театр «Русская песня»

«Лицедеи» собрались вместе. В очередной раз они приехали в Москву, чтобы смешить не только детей, но и взрослых. Клоуны Славы Полунина — волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, а их мир соткан из наших детских фантазий. Представление по воле исполнителей может стать невероятно смешным, настолько, что даже сами артисты порой не в состоянии продолжать действие от смеха.

С 28 января по 6 февраля, театр «Русская песня»

«Я — Сергей Образцов»

Фото: Театр кукол Сергея Образцова

Режиссер-постановщик: Екатерина Образцова. В главной роли: Евгений Цыганов.

«Я — Сергей Образцов» — это кукольное путешествие через весь XX век; куклы создадут образы маленького и взрослого Образцова, Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина, а также других исторических знаменитостей. Все они путешествуют через весь ХХ век и проходят по «ступенькам памяти» великого артиста, режиссера и создателя театра.

28 января, 19:00, Театр кукол Сергея Образцова

Концерты

«100 лет Московской филармонии»

Фото: Московская филармония/meloman.ru

29 января Московской филармонии исполнится 100 лет. В этот день будет осуществлена уникальная историческая реконструкция первого концерта, состоявшегося в 1922 году в Большом зале консерватории. Ровно век спустя в то же время и в том же месте оркестр во главе с маэстро Юрием Симоновым исполнит программу, с которой началась история филармонии. На сцену выйдут: Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Сергей Романовский, Алексей Тихомиров, Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова.

29 января, 14:00, Большой зал консерватории

Мемориальный вечер «Хранитель памяти»

Фото: Российский еврейский конгресс/memoryweek.ru

Благотворительный мемориальный вечер по традиции станет главным событием «Недели памяти» — ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста. На вечере уже четвертый год подряд будет вручена премия Российского еврейского конгресса. В программе Симфония №13 Шостаковича в исполнении хора и симфонического оркестра театра «Геликон-опера». Солист — Алексей Тихомиров. За пультом — маэстро Валерий Кирьянов

27 января, 19:00, «Геликон-опера»

Выставки

«Лики / Лица / Морды»

Фото: Сергей Шутов

Московский частный Музей AZ впервые представит выставку в Государственном Русском музее. В экспозиции будут демонстрироваться портреты художников-шестидесятников и современных авторов, среди которых Анатолий Зверев, Олег Целков, Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг, Владимир Немухин, Гриша Брускин, Сергей Шутов и другие. Выставка исследует метаморфозы портретного жанра во второй половине XX и начале XXI века. Экспозиция приурочена к 90-летию Анатолия Зверева (1931–1986).

С 29 января по 10 марта, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Белый лес»

Фото: Константин Антипин

Первый ленд-арт-проект с инсталляциями Григория Орехова, Алексея Луки и группы «Художественное уединение» откроется в парке Малевича в Одинцово. Работы художников дополнят архитектуру парка с его различными геометрическими формами и зеркальными поверхностями. А Григорий Орехов расстелил в заснеженном лесу красную ковровую дорожку из полипропилена длиной 250 м. Полотно кажется бесконечным в окружении природного пейзажа. Весной в этих местах посетителей ждет новая экспозиция.

С 1 февраля до 1 марта, парк Малевича, Московская область, Одинцово

«Кван Йонг Чан. Объединения»

Фото: Кван Йонг Чан

Московский музей современного искусства представляет выставку всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана. Это совместный проект ММОМА и Askeri Gallery. В экспозицию войдут работы, созданные в период с 1990 по 2021 год, которые разместились в хронологическом порядке на двух этажах. Арт-объекты в виде настенных панно созданы из ханчжи — традиционной корейской бумаги, которая изготавливается вручную из коры шелковичного дерева.

До 13 марта, ММОМА на Гоголевском бульваре

«Искусство будущего / Art for the future»

Фото: Мультимедиа Арт Музей

Мультимедиа Арт Музей приглашает на первую международную биеннале. Здесь представлены художественные проекты на основе новейших технологий «Индустрии 4.0» (нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность). Многие произведения биеннале создавались творческими группами, в которые кроме художников входили ученые, например лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов.

До 3 апреля, Мультимедиа Арт Музей

К 70-летию со дня рождения Нади Рушевой

Фото: Государственный музей А.С. Пушикна

31 января 2022 года Наде Рушевой исполнилось бы 70 лет. Выставка, подготовленная Государственным музеем А.С. Пушкина при участии Музея М.А. Булгакова, приурочена к этой дате. Талантливая художница прожила всего 17 лет, но ее наследие насчитывает тысячи работ. На выставке экспонируется лишь небольшая часть графики Нади Рушевой, посвященной жизни и творчеству Пушкина и Булгакова.

До 27 марта, Государственный музей А.С. Пушкина

Фестивали

Мультимедийный фестиваль современной музыки «Биомеханика»

Фото: mosconsv.ru

Мультимедийный проект Центра электроакустической музыки Московской консерватории (CEAMMC) «Биомеханика» начинался как серия авторских концертов композиторов Николая Попова и Александра Хубеева. Насыщенная программа включает музыку трех десятков композиторов из Европы, Азии и Америки. В течение трех дней на пяти концертах будет исполнено более 30 произведений, включая 17 мировых и российских премьер.

С 31 января по 2 февраля, Московская консерватория, Рахманиновский зал

Дни документального театра в ЗИЛе

Фото: Культурный центр ЗИЛ

Культурный центр ЗИЛ приглашает познакомиться со спектаклями студентов лабораторий главного режиссера Театра на Таганке Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино. В основе работ — интервью с людьми, которых студенты встречали на улицах, в университете, на вокзале, на работе, в музеях, кафе и магазинах. Цикл открывается постановкой «Желание быть». 29 января — «Шесть быстрых свиданий». 30 января — «Gentle Guys». Также будет работать выставка «Радио тела». Завершит программу хип-хоп-концерт «Вне дома».

С 27 по 31 января, Культурный центр ЗИЛ