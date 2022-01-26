Комиссия ПАСЕ предложила ратифицировать полномочия делегации РФ

Полномочия делегации России в ПАСЕ могут ратифицировать. С таким предложением к ассамблее выступила комиссия по мониторингу. Ранее парламентарии от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили права российских депутатов. Это предложение получило поддержку на голосовании, передает телеканал «Известия». Затем вопрос о полномочиях делегации был вынесен на обсуждение. Проект резолюции уже готов, голосование по нему состоится 26 января.

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