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Три человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Уфе

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В Уфе в результате столкновения пассажирского автобуса и легковой иномарки пострадали три человека. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Авария произошла 25 января на Демском шоссе. По данным ведомства, 31-летняя водитель легковушки не справилась с управлением и врезалась в пассажирский Ford Transit, следовавший по маршруту № 235 из Серебряного ручья до оздоровительного комплекса, пишет «МедиаКорСеть».

В салоне автобуса в момент ДТП находились 18 пассажиров. Двое из них, 67-летяя женщина и 17-летняя девушка, получили травмы. Также пострадала водитель легковой иномарки.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

26 января в Новой Москве столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.

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