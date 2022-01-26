Жители Облучья в ЕАО остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии

В городе Облучье (Еврейская автономная область) коммунальная авария оставила людей без холодного и горячего водоснабжения. На месте аварии работает восстановительная бригада.

Авария произошла на водозаборе. По данным прокуратуры, вышло из строя вспомогательное оборудование — сетевой насос. Это привело к прекращению подачи воды в многоквартирные дома и социальные объекты. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Теплоснабжение домов и объектов ведется в рабочем режиме. На водозаборе работает аварийно-восстановительная бригада в составе 10 человек, также на место аварии направлены представители администрации.

По факту происшествия проводится проверка прокуратуры. Устранение коммунальной аварии взято на контроль прокуратурой ЕАО.