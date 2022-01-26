Набережную Оки благоустроят в Кашире в 2022 году

В Кашире (Московская область) в 2022 году проведут масштабное благоустройство набережной реки Оки. При оформлении пространства будут использованы зеркальные поверхности.

Проект благоустройства вошел в число победителей всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Рекреационная зона будет создана на берегу в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Планируется обустройство прогулочной зоны, лодочной станции, пляжа, пирсов, а также спортивных и игровых площадок. Также будет открыта событийная площадка «Серебристые облака».

«Наша основная задача — вернуть реку людям. Новая набережная, уверен, обязательно станет точкой притяжения для всех жителей города», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего в Московской области в 2022 году благоустроят свыше 40 общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».