Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

«Летний» котел вновь запустили на проблемной котельной в Яровом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ТЭЦ города Ярового (Алтайский край) после выхода из строя главного «зимнего» котла № 10 вновь запустили в работу котел № 7. Соответствующую информацию altapress.ru подтвердили в правительстве края.

«Вчера вышел из строя котел № 10. В связи с этим в работу ввели котел № 7. При этом также работу осуществляет котел № 9», — сообщили власти.

Температура теплоносителя на данный момент находится в нормативном состоянии.

Как отмечает altapress.ru, различные инциденты на ТЭЦ в Яровом происходят регулярно. 1 ноября из-за зашлакованности был остановлен котел № 9, а на котле № 10 были обнаружены свищи. Город пытался обогреть «летний» котел № 7.

В конце декабря 2021 года губернатор региона Виктор Томенко заявил о необходимости нового котла. В Яровое на поддержку ТЭЦ планируется направить около 5 млрд рублей.

В том же месяце главу города Виталия Самобочего отстранили от должности в связи с уголовным делом после череды аварий на ТЭЦ.

Между тем в середине декабря в Яровом сняли режим ЧС, который действовал в течение двух лет. Его ввели в 2019 году из-за проблем с теплоснабжением, когда была угроза полной остановки ТЭЦ, в частности из-за состояния станции и качества топлива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022