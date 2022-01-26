«Летний» котел вновь запустили на проблемной котельной в Яровом

На ТЭЦ города Ярового (Алтайский край) после выхода из строя главного «зимнего» котла № 10 вновь запустили в работу котел № 7. Соответствующую информацию altapress.ru подтвердили в правительстве края.

«Вчера вышел из строя котел № 10. В связи с этим в работу ввели котел № 7. При этом также работу осуществляет котел № 9», — сообщили власти.

Температура теплоносителя на данный момент находится в нормативном состоянии.

Как отмечает altapress.ru, различные инциденты на ТЭЦ в Яровом происходят регулярно. 1 ноября из-за зашлакованности был остановлен котел № 9, а на котле № 10 были обнаружены свищи. Город пытался обогреть «летний» котел № 7.

В конце декабря 2021 года губернатор региона Виктор Томенко заявил о необходимости нового котла. В Яровое на поддержку ТЭЦ планируется направить около 5 млрд рублей.

В том же месяце главу города Виталия Самобочего отстранили от должности в связи с уголовным делом после череды аварий на ТЭЦ.

Между тем в середине декабря в Яровом сняли режим ЧС, который действовал в течение двух лет. Его ввели в 2019 году из-за проблем с теплоснабжением, когда была угроза полной остановки ТЭЦ, в частности из-за состояния станции и качества топлива.