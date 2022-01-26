В Красноярском крае студентов старше 18 лет обязали вакцинироваться

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию. Правило распространяется на студентов старше 18 лет. Постановление опубликовал главный санитарный врач региона, сообщает телеканал «Известия». Документ затрагивает учащихся колледжей, техникумов и вузов. 80% студентов должны быть привиты к середине марта. За минувшую неделю заболеваемость в регионе выросла на 41%.

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