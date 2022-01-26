В Китае обнаружили новое месторождение нефти и газа

В Китае обнаружили новые запасы нефти и газа. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, открытие удалось сделать нефтяной и химической корпорации, передает телеканал «Известия». Месторождение находится в Таримском нефтеносном бассейне. Запасы составляют около 100 млн т углеводородов. Ресурсы месторождения включают 88 млн т нефти и 29 млрд куб. м природного газа.

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