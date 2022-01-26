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BMW представила обновленную модель автомобиля 8-й серии

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Немецкая компания BMW представила обновленную модель авто 8-й серии. В России автомобиль обойдется минимум в 8 330 000 рублей. Об этом 26 января сообщает пресс-служба бренда.

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Модель получила новую решетку радиатора с горизонтальными ламелями, массивные воздухозаборники, аэродинамические элементы в области переднего и заднего бамперов.

В салоне установлена цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Водителю доступны навигационная система, беспроводное зарядное устройство для смартфона, проекционный дисплей.

В базовой версии автомобиль получил 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары, тормозную систему M Sport с суппортами синего цвета.

Модель комплектуется 3.0-литровым бензиновым мотором TwinPower Turbo мощностью 340 л.с. и дизельным двигателем с отдачей 320 л.с. Также доступны версии с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 530 и 625 л.с.

21 октября сообщалось, что в течение ближайших 10 лет концерн BMW планирует выпустить в общей сложности около 10 млн электромобилей.

До 2025 года концерн планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и в конечном счете достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW будут полностью электрическими.

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