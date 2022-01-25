Лесхозам Новосибирской области передали два десятка единиц новой техники

Лесные хозяйства Новосибирской области получили новую лесопожарную технику и оборудование. Церемония вручения ключей состоялась 25 января в Чулымском районе.

«В прошлом году в рамках нацпроекта на лесопожарную технику было выделено 160 млн, и еще около 5 млн – на приобретение лесохозяйственной техники. Были закуплены 384 единицы техники и оборудования. Сейчас мы эту технику дораздаем по всем лесхозам», — объяснил замминистра природных ресурсов региона Валерий Шрейдер.

Так, 25 января лесхозам передали 21 единицу лесопожарной техники, в том числе лесопатрульные и лесопожарные машины на базе «УАЗ», микроавтобусы, моторные лодки. Также были приобретены культиваторы, плуги, воздуходувки, квадрокоптеры и другое оборудование, пишет издание VN.ru.

Шрейдер также отметил, что к будущему пожароопасному сезону регион будет полностью вооружен. В 2022 году на закупку оборудования по нацпроекту «Экология» Новосибирская область получит 124 млн рублей. На них планируется приобрести 110 единиц спецтехники.