Музей блокадной медицины откроется в Санкт-Петербурге 26 января

В Санкт-Петербурге в среду, 26 января, состоится открытие экспозиции Музея блокадной медицины, посвящённой оказанию медицинской помощи во время блокады Ленинграда. Выставка расположена на территории Военно-медицинского музея и создана при поддержке Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

Музей блокадной медицины стал первым в России экспозиционным пространством, посвященным подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941– 1944 годах.

Собрание Военно-медицинского музея берет начало от первых медицинских коллекций, привезенных в Россию в начале XVIII века, инструментов Мастеровой избы, основанной Петром I, коллекций Хирургического, Пироговского, Военно-санитарного и других музеев. Военно-медицинский музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.