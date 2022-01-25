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Мошенники выманили около 4 млн рублей у троих жителей Якутска

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Трое жителей Якутска стали очередными жертвами мошенников. Они перевели злоумышленникам около 3,9 млн рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Как рассказала 31-летняя потерпевшая, она выставила на одном из сайтов объявление о продаже шкафа-купе. Потенциальный покупатель попросил продиктовать ему номер и срок действия карты, а также SMS-код якобы для оплаты товара. Женщина лишилась 750 тыс. рублей, которые копила несколько лет, пишет ИА SakhaNews.

Также жертвами аферистов стали 55-летняя врач-офтальмолог и 61-летний пенсионер. В общей сумме они потеряли более 3,1 млн рублей. Как отмечает ИА YakutiaMedia, врач вложила 2 млн рублей «в инвестиции», но вывести деньги уже не смогла. Пенсионер, также желая заработать на инвестициях, лишился более 1,1 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан проявлять бдительность и не переводить средства незнакомцам, а также остерегаться сомнительных инвестпроектов и брокерских организаций.

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