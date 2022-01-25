На Украине отозвали закон о переходном периоде в Донбассе
Кабмин Украины отозвал закон о переходном периоде в Донбассе. Текст документа, внесенного в Верховную раду в последний момент, решили отредактировать. Принятие закона ряд министров посчитал преждевременным, передает телеканал «Известия». К решению проблем в стране Киев решил подключить ООН и Европарламент.
Ранее депутаты составили запрос для международных организаций, а также правительств европейских стран. По мнению ряда политологов, Киев ищет кураторов, а не пути решения кризиса.
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