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Суд продлил арест до 13 июля подозреваемым в обмане ветерана войны

Подозреваемые в обмане ветерана войны на 400 тыс. рублей признали вину

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Двое фигурантов уголовного дела о хищении 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 25 января признали свою вину в совершении преступления.

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Однако они отвергли обвинения по трем аналогичным эпизодам на сумму в миллион рублей.

Ранее в этот день Измайловский суд Москвы продлил до 13 июля арест двум мужчинам, которых подозревают в обмане ветерана. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в составе организованной группы»).

1 июня 2021 года сообщалось, что неизвестные выманили у Василия Пронина крупную сумму денег. Так, ему на домашний телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера в том, что якобы проводят оперативно-разыскные мероприятия, и обманным путем выманили у ветерана 400 тыс. рублей.

Пенсионер сбросил деньги с балкона, подозреваемые их забрали. 96-летний ветеран заявил о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело. 4 июня полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. На следующий день им предъявили обвинения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал чудовищной ситуацию с хищением денег у ветерана.

Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. 9 мая 2021 года на параде Победы он сидел рядом с главой государства Владимиром Путиным.

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