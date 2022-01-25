Самолет вынужденно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из Узбекистана в Москву, вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за смерти пассажира. Об этом во вторник, 25 января, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Предварительно установлено, что одному из находившихся на борту пассажиров стало плохо. Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшей воздушной гавани. Прибывшие на место врачи скорой только констатировали смерть мужчины, спасти его не удалось, пишет Life.ru.

В настоящее время по факту смерти пассажира проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение. Устанавливаются причины произошедшего, пишет REGNUM.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, предположительно, погибший — гражданин России.

В конце декабря самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва — Якутск, совершил посадку в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.