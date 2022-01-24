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Еще 14 объектов археологического наследия выявили в Тамбовской области

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В Тамбовской области объектами археологического наследия признали еще 14 курганов, могильников и поселений. Соответствующий приказ подписала и.о. начальника управления госохраны ОКН Наталия Юрина.

В перечень объектов попали курганный могильник и два кургана в Новознаменке, два кургана около деревни Третьяковка, два селища в Мутасьево, поселение в Новой Ляде, два курганных могильника в Дегтянке, поселение в Кулеватово, поселение в Карнице, селище и городище и Тулиновке.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», по итогам раскопок нескольких десятков курганов можно сказать, что полное заселение Тамбовщины фактически произошло в третьем тысячелетии до н. э. с началом бронзового века. Этому времени принадлежат и первые известные исследованные курганы.

В конце октября прошлого года в Мичуринском районе Тамбовской области появился новый объект археологического наследия. Его назвали «Стаево, поселение 19». Там нашли археологический слой I–II веков. Период характеризуется находками, которые относятся к культуре поздних скифов. Здесь же обнаружили и более поздний слой раннеславянского периода V–VII веков. На глубине 0,5 м археологи откопали металлические застежки, наконечники стрел, фрагменты керамики и орудий труда.

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