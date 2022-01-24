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Численность сайгаков увеличилась в Астраханской области в пять раз за 10 лет

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В Астраханской области за последние 10 лет в пять раз увеличилась численность сайгаков. Об этом рассказал директор заказника «Степной» Владимир Калмыков.

По его словам, на сегодняшний день число особей сайгака достигает 12 тыс., тогда как в 2012 году эта цифра достигала 2,5 тыс. При этом в конце апреля-начале мая 2022-го ожидается значительное увеличение поголовья.

«Главную угрозу для сайгаков до сих пор представляет браконьерство. Благодаря усилиям инспекторов и круглосуточной охране, территория заказника «Степной» свободна от браконьерских посягательств», — объяснил руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Сергей Смирнов.

Как уточняет «Астрахань-24», природный заказник «Степной» был создан в 2000 году для охраны сайгаков. Он расположен в Лиманском районе и занимает площадь в 109,4 тыс. га. С 2014 года на его территорию выпускают самцов сайгака, выращенных в полувольных условиях в питомнике «Сайгак».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России для наблюдения за популяцией установил около одного из водоемов специальное оборудование. Таким образом специалисты могут следить за животными в режиме реального времени.

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