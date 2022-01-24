Китай запустил телеканал с разрешением 8К для трансляции Олимпиады

В Китае запустили телеканал, который вещает с разрешением 8К. В сверхвысокой четкости будут показывать Олимпийские игры. Также в общественных местах по всей стране начали устанавливать большие экраны, передает телеканал «Известия». Сейчас мониторы с высоким разрешением есть на четырех железнодорожных станциях вдоль маршрута Пекин–Чжанцзякоу. Формат вещания 8К превосходит по четкости 4К в четыре раза. Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.