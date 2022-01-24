Более 700 квартир аварийного жилфонда расселят в Самаре в 2022 году
В Самаре в 2022 году планируют расселить более 700 квартир, расположенных в аварийных жилых домах. Об этом 24 января сообщает НИА «Самара» со ссылкой на данные регионального правительства.
В текущем году власти намерены расселить 434 квартиры частного жилого фонда. Их общая площадь составляет 15,2 тыс. кв. м. Также в планах расселение 308 квартир муниципального жилфонда площадью 9,76 тыс. кв. м.
На 2023-й запланировано расселение еще 992 квартир муниципального и 1168 – частного жилфонда. Их площадь составляет 35,63 тыс. и 41,09 тыс. кв. м соответственно.
На совещании в правительстве, которое прошло 20 января, был поднят вопрос изменения расчетной стоимости одного «квадрата» жилья при переселении из аварийных домов. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов поручил региональному минстрою рассчитать среднюю стоимость одного метра жилплощади в каждом муниципалитете. Затем изменения внесут в госпрограмму. Это позволит избежать дефицита жилья, приобретаемого для расселения.