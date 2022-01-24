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Серьги и игрушки XVII-XIX веков нашли археологи в Татарстане

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Два памятника археологии были выявлены в рамках историко-культурной экспертизы, которая проводилась для проектирования платной трассы М-12 Москва–Казань в Татарстане. Археологи обнаружили культурные слои XVII–XIX веков.

По данным коллегии комитета республики по охране объектов культурного наследия, в деревне Степаново в Лаишевском районе были найдены монеты, игрушка-свистулька в виде птицы и женские украшения. Кроме того, обнаружены изделия из черного и цветного металлов, а также стекла. Об этом сообщает InKazan.ru.

В поселении Средняя Куланга в Кайбицком районе обнаружены торговые пломбы, монеты и нательные кресты.

Всего в границах отвода трассы было проведено 29 раскопок. Маршрут трассы был скорректирован с учетом археологических находок.

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