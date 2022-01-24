С 1 марта 2022 года заработает штраф в 2000 руб. за езду без техосмотра

С 1 марта 2022 года заработает штраф в 2000 руб. за езду без техосмотра

2022-01-24 17:21:48

2022-01-24 17:21:48

2022-01-24 17:21:48

2022-01-24 17:21:48

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru