Газпромбанк запустил новый онлайн-сервис по банковскому сопровождению

Газпромбанк запустил новый электронный сервис для корпоративных клиентов по банковскому сопровождению контрактов. Программа позволит управлять проектом в дистанционном режиме, говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Теперь клиенты смогут заключать договоры банковского сопровождения с использованием электронной подписи, подавать заявки на сопровождение контрактов, а также удаленно изменять параметры услуг. Кроме того, в личном кабинете реализована возможность рассмотрения спорных платежей и уведомления банка о возможности завершения контроля по проекту.

Для удобства клиентов новый сервис интегрирован с другими системами банка, что дает возможность получать обслуживание в режиме «одного окна». Также Газпромбанк предусмотрел возможность использования сервиса другими кредитными организациями при межбанковском сопровождении контрактов.

«Тонкие настройки» в ходе банковского сопровождения контрактов можно будет вносить, используя электронную форму заявления, не заключая дополнительных соглашений на бумаге, что особенно важно в ситуациях, когда под изменение параметров банковского сопровождения проекта одномоментно попадают десятки, а иногда и сотни исполнителей», — отметил исполнительный вице-президент-начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников.

Ранее в Газпромбанке сообщили, что объем бизнеса банковского сопровождения контрактов в кредитной организации превысил 8 трлн рублей, а остатки на счетах участников банковского сопровождения достигли отметки 250 млрд рублей. Стабильно растет портфель в части инфраструктурных инвестиционных проектов, госконтрактов, промышленных мегапроектов, в том числе тех, где банк выступает кредитором, нефтегазовой отрасли. Кроме того, были достигнуты договоренности о ряде сделок за пределами России.