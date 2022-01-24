В Кремле прокомментировали слова Кадырова о члене СПЧ Каляпине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 января прокомментировал журналистам заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) и журналистку.

По словам представителя Кремля, власти РФ «предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться» в предысторию и «выяснение этих отношений». Решать подобные ситуации можно только в правовом поле, для этого необходимо обращаться в правоохранительные органы, которые обеспечивают и защищают права и безопасность граждан, указал Песков.

Он указал, что высказывания в адрес журналистов и членов СПЧ «могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений». Признать их террористами де-юре может исключительно суд, подчеркнул пресс-секретарь.

«Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет на настоящее время», — добавил он.

Соответствующее заявление Кадыров сделал в своем Telegram ранее в этот день. Комментируя ситуацию вокруг семьи бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, он заявил, что считает террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, а также призвал российских правоохранителей «задержать пособников террористов».