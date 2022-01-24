НАТО направит в Восточную Европу дополнительные военные силы

НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Усиление присутствия альянса связано с ситуацией на Украине, передает телеканал «Известия». Дания посылает в Балтику фрегат и четыре истребителя в Литву. Испания направляет свои корабли в Болгарию. Нидерланды посылают в Софию два истребителя F-35. Франция готова перебросить военные силы в Румынию. Свое присутствие в Восточной Европе планируют расширить и США. НАТО настаивает на утверждении, что Россия угрожает Украине. Альянс отмечает увеличение числа наших военных на границе с Незалежной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.