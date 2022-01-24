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Новый мир: самые яркие события недели

Взрыв на рынке, стрижка в концертном зале и истребление хомяков
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
В Амстердаме закрытые концертные залы и музеи стали принимать у себя желающих постричься — в знак протеста против смягчения коронавирусных ограничений только для фитнес-клубов и парикмахерских. Самые яркие события недели — в фотогалерее «Известий»
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Carlos Osorio
После сильной метели в канадском Гамильтоне
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Violeta Santos
Последнее творение ушедшего из жизни дизайнера Вирджила Абло на Неделе мужской моды в Париже
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Сторонники обвиненного в госизмене экс-лидера Украины Петра Порошенко устроили митинг у здания администрации президента в Киеве
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Биологи спасают птиц, пострадавших при разливе нефти из-за цунами, вызванного извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного Королевства Тонга
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Gustavo Graf
Мексика, как и весь католический мир, отметила День Святого Антония, покровителя домашних животных
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
В австрийском Китцбюэле в рамках подготовки к текущему этапу Кубка мира FIS по горнолыжному спорту прошла тренировка по скоростному спуску среди мужчин
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
Ловцы янтаря в Калининградской области вышли на охоту с риском для жизни
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Lam Yik
Владельцев хомяков и зоомагазины Гонконга обязали передать для эвтаназии около 2 тыс. грызунов, которые якобы могут заразить людей COVID-19
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Maynor Valenzuela
В Никарагуа в День Святого Себастьяна прошел традиционный показ El Güegüense — сатирической драмы колониальной эпохи, которая вошла в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Mohsin Raza
На рынке в пакистанском Лахоре 20 января взорвался заминированный мотоцикл. 3 человека погибли, 26 ранены
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Lukas Barth
Магазин предметов интерьера в центре Мюнхена теперь также проводит тестирование на COVID-19
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Carl Recine
«Волчья» луна — январское полнолуние над британским замком Mow Cop
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
В Ирландии тысячи человек вышли на пикеты, чтобы почтить память 23-летней учительницы начальных классов Эшлинг Мёрфи, убитой во время пробежки в городе Талламор
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
В Пекине все готово к празднованию китайского Нового года, который наступает 1 февраля
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Australian Department of Defence
Вертолеты австралийской армии вылетают на помощь в Королевство Тонга, пострадавшее от извержения вулкана
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Sultan Anshori
На Бали природоохранители выпускают в море спасенных от хищников детенышей морской черепахи биссы
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Leah Millis
Борцы за изменения закона об избирательных правах, которые упрощают доступ к голосованию, провели восьмидневную голодовку и заблокировали вход в Капитолий
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Прошедшая неделя в фотографиях
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Россиянин Андрей Рублев на Australian Open в Мельбурне
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